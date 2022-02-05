У водія автівки, що спричинив ДТП і втік з місця події, патрульні знайшли травматичний пістолет і пристрій для куріння наркотиків, а під час затримання той вдарив одного із правоохоронців. Про інцидент, що стався 4 січня після 22 години вечора повідомила пресофіцерка Нацполіції області Юлія Мозоль.

Повідомлення про ДТП до поліції надійшло від 26-річного водія Peugeot. Він розповів, на перехресті вулиці Соборної та Симона Петлюри водій автомобіля BMW X5 втаранився у його автівку, наніс механічні ушкодження і втік з місця події.

Патрульні помітили описану машину із вм'ятинами на вулиці Соборній. Вона була припаркована на пішохідному тротуарі біля розважального закладу, розповіла пресофіцерка.

38-річного власника BMW X5 патрульні запросили до службового автомобіля, втім той, за словами Юлії Мозоль, почав поводити себе агресивно та лаятися на правоохоронців. Коли патрульні хотіли затримати чоловіка, той вдарив у обличчя одного із них. До порушника довелося застосувати кайданки, а на місце події викликали слідчо-оперативну групу.

Фото: Нацполіція Рівне Травматична зброя, яку виявили у водія під час огляду

"Під час поверхневої перевірки у сумці затриманого виявили та вилучили пристрій для відстрілу набоїв, споряджений гумовими кулями, одна із яких перебувала уже в патроннику, пристрій для куріння із залишками речовини зеленого кольору рослинного походження. У чоловіка були явні ознаки наркотичного сп’яніння, втім проїхати до медзакладу для проведення освідування він відмовився", – розповіла пресофіцерка.

Фото: Нацполіція Рівне Люлька для куріння наркотиків, яку виявили під час огляду у водія

Поліцейському, якого вдарив водій, надали медичну допомогу, госпіталізувати його не довелося.

За порушення правил дорожнього руху, що спричинило пошкодження автомобіля, втечу із місця ДТП, відмову в огляді на проходження стану наркотичного сп’яніння та пред’явити документи, а також за дрібне хуліганство на водія склали адмінматеріали.

А за фактом опору працівникові правоохоронного органу під час виконання ним службових обов’язків розпочали досудове розслідування.

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