Пожежа, яка виникла в районі Садгора у Чернівцях, тривала приблизно півтори години. За цей час згоріли майже два гектари сухої трави.

Про це Суспільному сказав співробітник управління ДСНС області Дмитро Сливка.

За його словами, очевидці повідомили про пожежу о 20:08. Загасили вогонь о 21:30. Ніхто не травмувався.

Причини загоряння невідомі.

Що відомо:

4 лютого очевидці повідомили про пожежу у мікрорайоні Чернівців Садгора. Там спалахнула суха трава.

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