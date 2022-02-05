У Запоріжжі сталася пожежа у багатоквартирному будинку: є постраждалі

5 лютого у багатоповерхівці, що на проспекті Соборному у Запоріжжі, сталася пожежа. Внаслідок загорання травмувалася 80-річна жінка.

Про це повідомляє пресслужба ГУ ДСНС у Запорізькій області на сайті служби.

Як зазначають у ДСНС, сьогодні о 7:16 до Служби порятунку "101" надійшов виклик щодо пожежі у п’ятиповерховому будинку на проспекті Соборному, що в Олександрівському районі міста.

Займання сталося на четвертому поверсі в житловій кімнаті квартири — на площі 25 квадратних метрів горіли меблі і домашні речі.

За допомогою автодрабини співробітники ДСНС врятували 69-річну жінку з балкону 5 поверху, яка через сильне задимлення не могла вийти з кімнати.

Також на пожежі травмувалася 80-річна власниця квартири, вона самостійно змогла вийти на вулицю.

Постраждалих госпіталізували до лікарні каретами швидкої допомоги.

Наразі пожежу повністю ліквідовано, встановлюється причина пожежі, ведеться розслідування.

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