У Запоріжжі сталася пожежа у багатоквартирному будинку: є постраждалі

5 лютого у багатоповерхівці, що на проспекті Соборному у Запоріжжі, сталася пожежа. Внаслідок загорання травмувалася 80-річна жінка.
Про це повідомляє пресслужба ГУ ДСНС у Запорізькій області на сайті служби.
Як зазначають у ДСНС, сьогодні о 7:16 до Служби порятунку "101" надійшов виклик щодо пожежі у п’ятиповерховому будинку на проспекті Соборному, що в Олександрівському районі міста.
Займання сталося на четвертому поверсі в житловій кімнаті квартири — на площі 25 квадратних метрів горіли меблі і домашні речі.
За допомогою автодрабини співробітники ДСНС врятували 69-річну жінку з балкону 5 поверху, яка через сильне задимлення не могла вийти з кімнати.
Також на пожежі травмувалася 80-річна власниця квартири, вона самостійно змогла вийти на вулицю.
Постраждалих госпіталізували до лікарні каретами швидкої допомоги.
Наразі пожежу повністю ліквідовано, встановлюється причина пожежі, ведеться розслідування.