За останні п'ять днів в Одесі на понад млн грн оштрафували водіїв, які порушили правила парковки. Про це повідомили у Департаменті транспорту, зв’язку та організації дорожнього руху Одеської міської ради.

З 31 січня по 4 лютого інспектори з паркування виявили 3 081 одиницю транспорту, які порушили правила зупинки та стоянки. На них склали адміністративні протоколи та виписали штрафи на загальну суму 1 306 220 грн.

Всього за січень 2022 року інспектори виявили 8 999 порушень парковки.

Департамент транспорту, зв’язку та організації дорожнього руху ОМР Інспектори виписують штрафи водіям, які порушили правила парковки

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