На Полтавщині торік понад 450 людей подали заяви щодо зміни свого імені, прізвища або по батькові. Про це Суспільному розповіла начальниця Північно-Східного міжрегіонального управління Міністерства юстиції Ірина Свистун.

За її словами, протягом січня 2022-го року на Полтавщині таких звернень було 22. Здебільшого зверталися жінки для повернення дошлюбних прізвищ після розірвання шлюбу.

Торік на Полтавщині жінки змінили імена з Дарини на Джунин-Даріна, а з Аліни на Аліну Естер. Крім того, завдяки зміні прізвища, жителька Полтавщини змінила прізвище з Гусєвої на Прайд.

За словами начальниці міжрегіонального управління Мін’юсту, подати заяву до відділу державної реєстрації актів цивільного стану щодо зміни імені, прізвища або по батькові може кожен, хто досяг 16 років. Або ж з 14 років, якщо батьки про це знають та не мають претензій.

До заяви потрібно додати такі документи: