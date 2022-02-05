Потепління: яка погода буде на Одещині

Сьогодні, 5 лютого, по Одесі області синоптики прогнозують суху та теплу погоду. Про це повідомили у пресслужбі Одеської міської ради з посиланням на Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.

По Одесі збережеться хмарна погода з проясненнями. Без істотних опадів. Вітер південний, 5-10 м/с. Температура в Одесі вночі близько 0°С, вдень – 3-5°С тепла. В деяких районах області може бути до 8°С тепла. На автошляхах області вночі та вранці місцями димка, видимість один-два км.

З 6 по 7 лютого очікують мінливу хмарність без істотних опадів. Вітер південно-західний, 9-14 м/с. Температура вночі від 3°С морозу до 2°С тепла, вдень 3-8°С тепла.

8 лютого дощ та сніг не прогнозують, 9 – місцями невеликі опади. Температура вночі від 3°С морозу до 2°С тепла, вдень 3-8°С тепла.

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