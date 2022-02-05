Спортсменки з Івано-Франківська здобули "золото" та "бронзу" під час етапу Кубку Європи з фристайлу. Про це повідомили на сторінці департаменту молодіжної політики і спорту Івано-Франаківська у Facebook.

Етап Кубку Європи з фристайлу стартував 4 лютого на Закарпатті. У перший день змагань франківка Ангеліна Брикіна здобула золоту медаль.

"Також Анастасія Гасюк виборола "бронзу". Ще одна представниця нашого міста Оксана Яцюк завершила змагання на 8-й сходинці. Тренуються дівчата під керівництвом Надії Діденко", — йдеться у дописі.

Відкритий кубок Європи з фрістайлу "FIS FREESTYLE EUROPEAN CUP 2022" триває з 4 по 5 лютого.

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