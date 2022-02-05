Нелегальний гральний заклад виявили поліцейські у Тячеві 4 лютого. Про це повідомили на сторінці Поліції Закарпатської області у Facebook.

Ігротеку на вулиці Гагаріна правоохоронці виявили під час перевірки отриманої інформації. Поліцейські провели огляд приміщення та виявили там комп'ютерну техніку, яку використовували для проведення азартних ігор. На момент огляду у приміщенні перебувала адміністраторка закладу. Від пояснень вона відмовилася.

Фото: Нацполіція Закарпаття

Комп'ютерну техніку, виявлену у закладі, слідчі вилучили. Її скерують на експертизу.

За фактом здійснення незаконного грального бізнесу у поліції відкрили кримінальне провадження. Наразі правоохоронці розшукують організатора закладу. Йому може загрожувати до 680 тисяч гривень штрафу.

Що відомо:

У грудні 2019-го уряд постановив закрити всі гральні заклади. Тоді Служба безпеки України, Державне бюро розслідувань та поліція блокували роботу нелегальних гральних закладів по всій країні та вилучили обладнання на 46 мільйонів гривень. Менше ніж за добу зачинили півтисячі нелегальних закладів. Процес ліквідації нелегальних закладів продовжується і нині. Тільки у березні 2021 року СБУ припинила роботу 30 нелегальних гральних закладів та 2 казино, вилучивши понад 600 одиниць комп’ютерного обладнання, 14 столів для покеру, 5 рулеток та інших неліцензованих приладів.

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