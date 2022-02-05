На Житомирщині за добу, 4 лютого, фахівці обласного лабораторного центру діагностували коронавірус у 2 555 жителів області. Померли 10 людей, котрі хворіли на COVID-19.

Про це 5 лютого повідомила пресслужба Житомирської облдержадміністрації з посиланням на дані обласного лабораторного центру. 3 лютого лабораторний центр провів 3 209 досліджень на наявність захворювання – у 2 555 жителів області підтвердили діагноз.

Від ускладнень, спричинених коронавірусом, померли ще 10 людей:

71-річний житель Коростеня;

70-річний житель Житомира;

93-річний житель Житомира;

71-річна жителька Житомира;

65-річний житель Житомира;

70-річний житель Овруцького району;

84-річна жителька Радомишльського району;

71-річна жителька Коростишівського району;

48-річна жителька Любарського району;

79-річна жителька Андрушівського району.

На Житомирщині офіційно зареєстровані 3 385 летальних випадків серед жителів, котрі хворіли на COVID-19.

4 лютого одужання від коронавірусу підтвердили у 389 жителів області.

Від початку пандемії на Житомирщині захворіли на коронавірус 169 945 жителів, 140 997 з яких вже одужали.

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