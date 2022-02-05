Коронавірус на Кіровоградщині. За добу виявили 433 нових випадків

У Кіровоградській області за добу підтвердили 433 випадки COVID-19, 117 одужали, померли двоє людей, старше 60 років. Про це Суспільному розповіла головна санітарна лікарка області Надія Оперчук.

За добу зробили 2103 ПЛР, 96 ІФА та 564 дослідження на антиген.

Нові випадки виявили:

Голованівський район – 38;

Кропивницький район – 216;

Новоукраїнський район – 7;

Олександрійський район – 102.

Одужали:

Голованівський район – 1;

Кропивницький район – 76 ;

Новоукраїнський район – 24;

Олександрійський район – 16;

Померли від ускладнень 61-річна жінка з Гайворонської громади Голованівського району та 82-річна жінка з Кропивницької громади Кропивницького району.

Що відомо

У Кіровоградській області з початку пандемії підтвердили 37574 випадки COVID-19, одужали 32123, від ускладнень померли 1660 жителів регіону.

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