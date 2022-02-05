На Рівненщині виявили майже 2 тисячі COVID-випадків. Померли четверо хворих

На Рівненщині за минулу добу, 4 лютого, лабораторно підтвердили 1 977 нових випадків інфікування COVID-19. Про це інформує оперативний штаб при ОДА зранку 5 лютого. Від ускладнень померли четверо хворих.

Протягом доби зробили 2 657 ПЛР і 112 ІФА-досліджень, а також 1 566 швидких тестів. Нові випадки інфікування коронавірусом виявили у хворих віком від одного місяця до 89 років:

Рівненський район – 1 349 (м. Рівне – 501);

– 1 349 (м. Рівне – 501); Дубенський район – 270 (м. Дубно – 124);

– 270 (м. Дубно – 124); Сарненський район – 150 (м. Сарни – 32);

– 150 (м. Сарни – 32); Вараський район – 208 (м. Вараш – 122).

За добу одужали 663 людини. Від початку пандемії коронавірус, як ідеться в повідомленні, подолали 130 738 людей (3 669 979 – ).

На Рівненщині з початку пандемії зареєстрували 2 412 смертей від ускладнень хвороби (101 168 – в Україні). За минулу добу померли: 78-річна жителька с. Серники Вараського району, 90-річний житель смт Рокитне, 56 та 80-річні жителі м. Рівне.

Станом на 5 лютого, за офіційними даними, в області є 19 493 людини з підтвердженим діагнозом COVID-19. Завантаженість лікарень пацієнтами з коронавірусом – 53,3%, днем раніше вона становила 56,6%.

Добова динаміка COVID-підтверджень за останній тиждень: 29 січня – 1172; 30 січня – 823; 31 січня – 1441; 1 лютого – 1 695; 2 лютого – 1 986; 3 лютого – 2 521; 4 лютого – 1 977.

Читайте також: У Рівненському драмтеатрі знову запрацює пункт вакцинації від коронавірусу

В Україні за добу підтвердили 42 533 нові випадки COVID-19, 185 людей померли.

За даними РНБО, станом на 4 лютого кількість вакци­нованих однією дозою на Рівненщині становила 402 795 людей, це 35,25% населення області. Повний курс вакцинації пройшли 401 546 людей, це 35,14%. Бустерну дозу отримали 9 795 людей.

Читайте також

"Це не є критично": посадовиця про відсторонення невакцинованих медпрацівників на Рівненщині.

Освітянка з Рівненщини продала підробний ковід-сертифікат. Що вирішив суд.

Що робити, якщо вам або дитині відмовили у вакцинації.

Читайте нас у Telegram: екстрені новини та щоденні підсумки

Підписуйтесь на рівненське Суспільне у Viber

Долучайтесь до нас в Instagram