За добу на Харківщині підтвердили 2101 випадок коронавірусу

На Харківщині виявили 2101 випадок коронавірусу за добу, 344 людини одужали. До статистики внесли відомості про 12 смертей внаслідок COVID-19.

Усього з початку карантину в регіоні на коронавірус захворіли 275 696 жителів, 5 лютого повідомили в обласному центрі контролю та профілактики хвороб.

"239 250 одужали, 29 815 перебувають під медичним спостереженням, летальних — 6631", — сказано у повідомленні.

За добу 4 лютого в Україні підтвердили 42 533 нових випадків захворювання на коронавірус.

Найбільшу кількість випадків за добу виявили у Львівській (3890), Одеській (3874), Житомирській (2555) областях та у місті Києві (3173).

Що відомо