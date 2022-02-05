Протягом доби в Миколаївській області виявили 817 нових випадків COVID-19

Протягом доби 4 лютого на території Миколаївської області зареєстрували 817 нових випадків коронавірусної хвороби. Це на 104 випадки менше ніж виявили напередодні.

Такі дані наводить Миколаївська обласна державна адміністрація.

Найбільше нових випадків підтвердили в Миколаєві — 200. У Первомайську зареєстрували 138 нових випадків, в Очакові — 92, в Южноукраїнську — 74, у Вознесенську — сім. На території інших громад області виявили 306 нових випадків COVID-19.

Від початку пандемії всього у Миколаївській області на коронавірус захворіли 126 539 людей.

Протягом доби одужали 98 людей. Загалом на Миколаївщині від COVID-19 одужали 114 883 людини.

За добу 4 лютого медики зареєстрували два летальні випадки, викликані перебігом коронавірусної хвороби.

Станом на 5 лютого на стаціонарному лікуванні в медзакладах області перебувають 877 пацієнтів, хворих на COVID-19 або з підозрою. Завантаженість ліжок складає 34,83 відсотка.

Що відомо

За даними Міністерства охорони здоров'я, за добу в Одеській області зареєстрували 3 874 нові випадки коронавірусної хвороби та десять смертей від наслідків захворювання на COVID-19. У Херсонській області — 1 066 нових випадків за добу та померли від наслідків COVID-19 п'ять людей.

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