COVID-19 на Сумщині: 1810 інфікувань, десять людей померли

На Сумщині за останню добу COVID-19 підтвердили у 1810 людей. Про це зранку 5 лютого повідомили на сайті Сумської облдержадміністрації.

Від ускладнень хвороби померли 10 мешканців області, з них вісім — у Сумському районі, по одній людині — в Охтирському та Роменському районах. Одужання підтвердили у 676 людей.

За весь час пандемії коронавірус на Сумщині зафіксували у 160 866 людей, з яких 3032 людини померли. Одужання підтвердили у 133 954 жителів області.

В області зайняті 39,7% ліжок в лікарнях, відведених для пацієнтів з коронавірусом. До апаратів ШВЛ підключені 41 людина, з них в Сумах — 29 людей.

За добу, за даними РНБО, першу дозу вакцини проти коронавірусу отримали 500 людей, загалом вакцинувалися першою дозою в області 444 638 людей. Усього другу дозу отримали 425 583 людей. Бустерну дозу на Сумщині отримали загалом 14 334 людини.

Що відомо

В Україні за минулу добу коронавірус виявили в 42 533 людей, одужали — понад дев'ять тисяч. Водночас від ускладнень померли 185 хворих. Щепили понад 76 тисяч українців.

МОЗ очікує збільшення кількості захворювань на коронавірус до 40-60 тисяч випадків на добу.

Міністерство охорони здоров’я впровадило нові сертифікати вакцинації, які будуть доступними після бустерного щеплення від COVID-19.

До українських лікарень доставили препарати "Ремдисивір" та "Тоцилізумаб", призначених для лікування пацієнтів, хворих на коронавірус.

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