Упродовж 4 лютого на Прикарпатті медики зафіксували 1 633 нові випадки COVID-19. Про це на Facebook-сторінці Івано-Франківського обласного центру контролю та профілактики хвороб.

Недугу виявили у 709 жителів Івано-Франківського, 327 — Калуського, 308 — Коломийського, 186 — Надвірнянського, 91 — Косівського та 12 жителів Верховинського районів. Від початку пандемії COVID-19 зареєстрували у 169 989 прикарпатців.

Івано-Франківська обласна дитяча лікарня на 100% заповнена хворими на COVID-19

На Івано-Франківщині впродовж 3 лютого медики зафіксували сім летальних випадків з коронавірусом. Від початку пандемії в області з підтвердженим діагнозом COVID-19 померли 3 310 людини.

Одужання від коронавірусної хвороби за добу медпрацівники підтвердили 1 183 прикарпатцям. Загалом COVID-19 подолали 133 119 жителів області.

За добу 3 лютого в Україні підтвердили 42 533 нових випадків захворювання на коронавірус. Серед хворих — 4 268 дітей та 920 медичних працівників.

Що відомо

З 24 січня Івано-Франківщина перейшла у "червону" карантинну зону. Таке рішення ухвалили 21 січня на позачерговому засіданні Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.

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