За останні 30 років на Херсонщині рівень онкологічних захворювань поступово зростає. З 2019 року в нашій області виявляють більше хворих ніж в інших регіонах України.

Про це Суспільному розказала директорка Херсонського обласного онкологічного диспансеру Ірина Сокур.

"2020 та 2021 роки – це роки пандемії коронавірусу й оскільки люди боялися відвідувати лікарні, всі сиділи вдома через страх захворіти, то менше людей і звернулось в онколікарню. Але це не означає, що хворих стало менше. Якщо порівняти, у 2019 році ми виявили понад 4 400 нових випадків за рік по області, то у 2020 та 21 роках - майже 3600. Тобто, в середньому 800 пацієнтів не дійшли до онкологічного закладу. Якщо раніше лише кожен 4 хворий ставився на облік і йому встановлювали діагноз раку у занедбаній стадії, то в останні 2 роки майже кожен третій береться на облік у занедбаній стадії", - говорить Ірина Сокур.

Найбільше онкохворих у Херсоні та у Херсонському районі, каже лікарка. На другому місці Каховський район з громадами.

"На сьогодні у нас на обліку перебуває 31 846 хворих на рак, 55% з них на обліку понад 5 років. Тобто вони перехворіли вже, і як диспансерні хворі тільки на обліку. Діагностування на І-ІІ стадіях у нас складає 48,2%. Це низький показник, оскільки в розвинених країнах на ранніх стадіях виявляють до 80%. Наприклад, раку щитовидної залози ми виявляємо на ранній стадії 86%, водночас виявлення раку легенів в ранній стадії – лише 4%. Це пов'язано з тим, що деякі злоякісні пухлини легше діагностувати, а деякі складніше", - каже Ірина Сокур.

В структурі онкозахворювань лідирують рак легенів, шлунково-кишкового тракту, молочної залози у жінок і рак передміхурової залози у чоловіків. І ця тенденція спостерігається в усьому світі.

"Також в нашій області, після Чорнобиля, зросла кількість хворих на рак щитовидної залози. Так, у 2021 році 154 нових випадків раку щитовидної залози були взяті на облік, і це більше ніж у попередній рік. До того ж наша область має високу сонячну інсталяцію, тому дуже високий відсоток раку шкіри та меланоми, вищий ніж в середньому по Україні", - каже Ірина Сокур.

Рак легенів, кишківника, шлунку, простати на ранніх стадіях не викликають жодних скарг у людини. І лише при проведенні профілактичних оглядів можна виявити ці пухлини на ранніх стадіях. Тому дуже важливо, проводити профілактичні огляди. Виявлення пухлин на ранніх стадіях дає можливість адекватного радикального лікування і вилікування навіть від раку, розказала лікарка.

Що відомо:

Всесвітній день боротьби проти раку відзначається щорічно 4 лютого. За оцінками експертів ВООЗ, до 2030 року в Європейському Регіоні щорічно реєструватиметься 5,4 мільйона випадків раку та 2,5 мільйона смертей.

В Україні хвороба посідає друге місце серед основних 5 причин смерті українців. Щороку в країні діагностують 140 тис. нових випадків.

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