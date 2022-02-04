Шевченківський районний суд Києва обрав запобіжні заходи трьом фігурантам кримінальної справи, відкритої через конфлікт зі стріляниною, що сталась поблизу пункту обміну валют на вулиці Володимирській.

Про це повідомляє пресслужба поліції Києва.

"Суд обрав запобіжні заходи затриманим за хуліганські дії біля фінансової установи. На час досудового розслідування троє чоловіків перебуватимуть під вартою з правом внесення застави", — йдеться у повідомленні.

Як зазначили правоохоронці, затриманим загрожує до семи років позбавлення волі.

Удень 2 лютого на вулиці Володимирській у центрі Києва під час конфлікту між групами чоловіків сталася стрілянина. У поліції повідомили, що конфлікт стався між активістами та працівниками фінансової установи.

В результаті співробітники поліції затримали 14 людей. При цьому у поліції зазначили, що під час суперечки учасники конфлікту здійснили кілька попереджувальних пострілів зі зброї, однак внаслідок цього ніхто не постраждав. Попри це двоє людей дістали травми під час бійки, їх шпиталізували до лікарні.

Правоохоронці внесли дані про інцидент до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 296 Кримінального кодексу України – хуліганство. Санкція статті передбачає до чотирьох років позбавлення волі.

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