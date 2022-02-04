Верховна Рада України ухвалила закон "Про соціальний і правовий захист осіб, стосовно яких встановлено факт позбавлення особистої свободи внаслідок збройної агресії проти України, та членів їх сімей". Кого він захищатиме в ефірі радіо "Культура" розповіла адвокаційна менеджерка Центру прав людини ZMINA Альона Луньова.

Чи можна назвати цей закон законом про політв’язнів?

"Законопроєкт, скоро вже закон, після підпису президента України він набуде чинності, не містить поняття "політв’язні". Зазначено категорії осіб, на яких поширюється дія закону. Це військовослужбовці, тобто ті, хто зі зброєю в руках захищали незалежність України, а також цивільні особи, які через свою позицію чи професійну діяльність були захоплені окупаційною владою Російської Федерації та утримуються наразі. Якщо завтра якась інша держава буде вчиняти акт збройної агресії проти України, то особи, позбавлені волі внаслідок цієї агресії, зможуть також претендувати на захист. Проте передусім цей закон пишеться під ту ситуацію, яка є сьогодні, і використовує таку практику захисту прав осіб, позбавлених особистої свободи, яка вже склалася в Україні", – розповіла менеджерка.

Якою була необхідність ухвалення такого закону?

"Ми довго боролися, щоб з’явився саме закон, підзаконних нормативних актів, постанови Кабінету міністрів України, які можуть змінитися будь-коли, було недостатньо. З 2018 р. ми мали систему захисту, яка підтримувала людей, що перебувають зараз у полоні або були звільнені з нього. Профільний закон дає бачення держави, як виглядає цей правовий і соціальний захист, дозволяє чітко визначити категорії осіб, на яких цей захист поширюється. Коли питання фрагментовано в різних постановах, немає уявлення про державну політику в цій сфері", – пояснила Луньова.

Як довести, що людина постраждала?

"Дійсно, людину не можуть просто так визнати незаконно ув’язненою з політичних причин. Уже 3 роки це питання допомагає вирішити спеціальна комісія при міністерстві, яке опікується захистом прав осіб, що перебувають на окупованих територіях, зараз це Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України", – зазначила Альона Луньова.

Вона пояснила, що комісія складається з представників державних органів влади і п'яти представників громадських організацій. Вона розглядає документи, які подає заявник та документи, які додаються як доказ того, що людину переслідують або переслідували через її громадянську позицію, професійну діяльність тощо.

"Це можуть бути документи незаконних органів влади, наприклад, вирок суду, що підтверджує, що людина перебувала в місцях несвободи. Також це може бути інформація від громадських організацій, які допомагали ув’язненим та їхнім родинам. Це може бути й інформація від Меджлісу кримськотатарського народу", – зауважила експертка.

"Громадські організації більше опікуються питанням захисту цивільних осіб, тому що останніх складно підрахувати, ми часто не маємо точної статистики щодо кількості людей, позбавлених особистої свободи, а також чіткого розуміння, хто ці люди, за якими мотивами вони перебувають у полоні. Про військових все зрозуміло, їх обліковують, відомі причини потрапляння у полон", – пояснює Луньова.

"Треба зауважити, що державна допомога гарантується не всім цивільним особам, а тим, хто був позбавлений свободи саме внаслідок своєї професійної, громадянської діяльності, проукраїнської позиції. На окупованих територіях теж можуть вчинятися злочини, і людей ув’язнюють. Тому варто довести, що особу позбавити волі саме з політичних мотивів. Часто в людини немає документів про те, що вона перебуває в ізоляції, тому новий закон передбачає, що будуть заслуховуватися навіть усні свідчення тих, хто може підтвердити факт позбавлення волі особи", – підсумувала з цього питання адвокаційна менеджерка.

Скільки людей зараз утримують у місцях позбавлення волі?

За даними Медійної ініціативи – щонайменше 301 людина в ОРДЛО та 126 українців в Криму позбавлені волі через свої політичні переконання.

"Ми не знаємо точних цифр. За даними Медійної ініціативи за права людини на окупованих територіях Донецької та Луганської областей політично переслідується і перебуває в місцях позбавлення свободи 301 людина. В Криму це щонайменше 126 осіб. Звертатися по допомогу, згідно із законом, можуть люди, звільнені й раніше, у попередніх роках", – пояснила Луньова.

Яку допомогу гарантує закон особам, позбавленим волі, та тим, хто був ув’язнений раніше?

"Для осіб, що позбавлені волі, це передусім грошова допомога (можуть отримувати члени родини). Нині це 100 тисяч гривень щорічно. Планується прив’язати суму до прожиткового мінімуму, вона зросте до приблизно 120 тисяч гривень. Зараз левову частку грошей коштує адвокат, тож заплановано одну суму виділяти на підтримку родини, а іншу – саме на компенсацію правової – зауважує адвокаційна менеджерка Центру прав людини ZMINA.

"Треба зауважити, що зараз ця система надання фінансової допомоги працює, фактично закон закріпить ті речі, що й так існували. Комісія вже працює, а після остаточного ухвалення закону не буде війни з Міністерством фінансів України за бюджет, тому що ці гроші вже кожного року виділяються. У 2021 році їх було достатньо, щоб покрити всі потреби. Тобто закон, до тих гарантій, які вже існують, додасть нові. Вони запрацюють через пів року, коли будуть ухвалені необхідні 13 підзаконних актів", – підсумувал вона.

Що відомо

Читайте нас у Telegram: головні новини України та світу