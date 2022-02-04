У Тернополі під час гасіння пожежі врятовано людину

У Тернополі у баготоповерхівці на вулиці Малишка,1 виникла пожежа. Про це Суспілному повідомила речниця пожежно-рятувальної служби області Ірина Крупа.

За її словами, повідомлення про пожежу надійшло о 17:54. Під час розвідки та гасіння пожежі, поряд з осередком пожежі, в задимленому приміщені кімнати квартири на 2-му поверсі вогнеборці виявили чоловіка, з ознаками отруєння продуктами горіння. 52- річний чоловік перебував у свідомості, однак самостійно не міг покинути помешкання. Його негайно транспортували на свіже повітря та передали працівникам екстреної медичної допомоги. Чоловіка врятували.

О 18:19пожежу локалізували та о 18:21 – ліквідували. Під гасіння врятовано людину та не допущено подальшого поширення полум’я.

Вогнем знищено речі домашнього вжитку на балконі квартири на площі 2 м.кв. Евакуація мешканців будинку не проводилась.