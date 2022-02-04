Запоріжанка Юлія Кривенко-Кірова поборола рак на ранній стадії. Про шлях боротьби з онкологією у Всесвітній день боротьби проти раку вона розповіла Суспільному.

Про свій діагноз Юлія дізналася восени 2020 року, коли виявила в грудях пухлину. На той момент їй було 32 роки. Вона розказує, після цього одразу звернулися до лікаря і за місяць її прооперували.

“Спочатку мені ж сказали, що це скоріш за все, доброякісна фіброаденома, ставили такий діагноз, то звичайно я була рада, я зітхнула з полегшенням, тому що ти завжди собі надумаєш багато всього. Потім, коли я пішла робити УЗД, то лікарка сказала, що щось тут не те, вона почала натякати, що скоріше за все це не фіброаденома”, - розповідає жінка.

Фото: Суспільне Запоріжжя Юлія Кривенко-Кірова

Юлія пояснює, завжди намагалася вести здоровий спосіб життя, але каже, що рак може бути і спадковим. В неї були родичі з онкологією, згадує жінка.

“Я злякалася, як всі люди, коли мені зробили операцію, мені вирізали лімфовузли і вирізали пухлину, то я зрозуміла, що це скоріше за все онкологія. Звичайно мені було дуже складно. Я подзвонила чоловікові, я плакала, тому що для мене це був шок, удар. Після анестезії дуже важко я відходила. Мені хотілося, щоб на цьому все закінчилося, бо я і так постраждала, оперували мене, але лікар сказав, що робити далі, віддали на гістологію і біопсію, і потім сказав, що треба робити”, - розповідає Юлія.

А далі, розповідає Юлія, було 4 основних курси хімієтерапії, потім ще два додаткових і 45 сеансів променевої терапії.

“Тебе дуже сильно нудить перші три дні. Ти не можеш нічого їсти, і тому я майже не їла перший день, другий мені вже ставало набагато краще, третій — знову було не дуже добре, але після того одразу дуже гарний апетит. Волосся почало випадати після першої хімії, і я так до останнього зберігала, бо мені не хотілося, щоб його не було”, - ділиться вона.

Наразі Юлія має нову зачіску, до якої звикає. Тепер ранки жінки починаються з пігулки, яку треба пити упродовж 5 років, а потім вже з кави. Раз на три місяці треба робити уколи, які блокують репродуктивну функцію, та перевірятися регулярно у лікарів — пояснює запоріжанка.

Фото: Суспільне Запоріжжя

“Те, що відбувалося зі мною і з іншими людьми, це дуже важко зрозуміти, і навіть мої батьки, мій чоловік — вони завжди були поряд, підтримували мене, але вони того не відчували і це дуже важко психологічно”, - каже жінка.

Зараз Юля багато гуляє на свіжому повітрі, веде активний спосіб життя, відпочиває, читає улюблені книжки та складає плани на майбутнє, розповідає вона. Їй - 34 роки, жінка переконує, що головне у боротьбі з раком — віра в себе, любов рідних та рання діагностика хвороби.

Що відомо

За словами доктора медичних наук та завідувача кафедри онкології Запорізької медичної академії післядипломної освіти Олексія Ковальова, щороку у Запорізькій області реєструють 6 тисяч нових випадків раку. За його словами, 19 нових випадків онкологічних захворювань, виявляють щодня.

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