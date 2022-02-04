На Житомирщині нейтралізували кібергрупу, яка створювала фейкові акаунти в соцмережах та продавала їх країні-агресору для розміщення антиукраїнських повідомлень. Про це Суспільному розповіла речниця Житомирської обласної прокуратури Тетяна Гоша.

За її словами, двоє жителів Житомирщини, 1989 і 1993 років народження, які не мають постійного місця роботи, тривалий час займалися незаконною діяльністю.

"За допомогою неліцензійної програми чоловіки налагодили серійну реєстрацію фальшивих акаунтів у соцмережах, які створювали під іменами жителів України, а затим продавали на форумах країни-агресора – Росії, – каже Тетяна Гоша. – За свої послуги вони брали відповідну плату, яку їм перераховували через небанківську платіжну систему, а фейкові акаунти використовували для поширення повідомлень антиукраїнського змісту. Вже задокументували створення декількох таких акантів. Тривають подальші слідчі дії для встановлення їх остаточної кількості".

Фото: СБУ

За інформацією пресофіцерки СБУ в Житомирській області Ірини Мартинюк, через фейкові акаунти представники Росії поширювали деструктивний антиукраїнський контент, у тому числі й маніпулятивного характеру, проводили інформаційні диверсії проти державної безпеки України.

"Чоловіки використовували спеціальне програмне забезпечення виробництва РФ, – каже Ірина Мартинюк. – Хакерська програма дозволяла створювати віртуальні акаунти без застосування сервісів мобільного зв'язку. На фейкових акаунтах представники Росії поширювали дезінформацію та провокаційні матеріали. Деструктивний контент спрямовували на розхитування внутрішньо-політичної обстановки у різних регіонах України".

Фото: Обласна прокуратура у Житомирській області

Третього лютого у селищі міського типу, за місцем проживання двох чоловіків, провели обшуки.

"Під час обшуків виявили та вилучили платіжні картки, комп'ютерну техніку зі спеціальним програмним забезпеченням для масової автоматизації створення акаунтів та мобільні телефони й інші докази протиправної діяльності, – каже Тетяна Гоша. – Усі вилучені речі передали для проведення відповідних експертиз та встановлення масштабів скоєного злочину".

Фото: Обласна прокуратура у Житомирській області

Фото: Обласна прокуратура у Житомирській області

Досудове розслідування за фактом державної зради та порушення недоторканності приватного житла проводять за частиною 1 статті 111, частиною 1 статті 182 Кримінального кодексу України.

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