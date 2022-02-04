Пенсії-2022: кому на Сумщині перерахують виплати

Тринадцять перерахунків чекає на пенсіонерів Сумщини протягом 2022 року. Кому та за яких умов збільшать пенсії, розповіла в ефірі "Українського радіо Суми" заступниця начальника управління обслуговування громадян ГУ Пенсійного Фонду України в Сумській області Альона Заставенко.

За її словами, продовжать виплати, розпочаті у 2021 році для пенсіонерів, які досягли 75 років і до 80 років – вони щомісячно одержують доплати до 400 грн, а старші за 80 років — доплати до пенсії до 500 грн.

— Коли проводитимуть перерахунки?

— По-перше, з січня підвищення одержать учасники ліквідації аварії на ЧАЕС з-поміж цивільних осіб. Їх пенсії тепер, як і призваним на військові збори, будуть обраховані за формулою, яка включає 5-тикратний розмір мінімальної заробітної плати на початок року і залежно від відсотка втрати працездатності.

Наступна категорія – це пенсії по втраті годувальника за осіб, з-поміж учасників ліквідації аварії на ЧАЕС, також зросли. В цьому випадку розмір залежить від кількості непрацездатних отримувачів.

Ці перерахунки органами ПФ уже виконані. Пенсіонери в січні, кожен в свою дату, одержить підвищений рівень пенсії. У січні підвищення отримають 546 пенсіонерів.

Крім того, з січня для жінок, які у 2022 році досягнуть 60 років, до пенсії, якщо вона призначатиметься вперше, встановлюватиметься щомісячне підвищення, у розмірі 9% від пенсії. Прогнозуємо, що у 2022 році таку доплату органи ПФ Сумщини встановлять 2,7 тис. жінок.

У березні відбудеться індексація пенсійних виплат. Це — осучаснення пенсій для пенсіонерів — тих, хто працює та не працює. Конкретний показник одержимо в рішенні Уряду. Очікується, що він становитиме 14% і в 2022 році буде проведена індексація і для державних службовців, військових, наукових пенсіонерів, журналістів. Орієнтовно, підвищення одержать понад 240 тис. пенсіонерів області.

Квітневий перерахунок стосуватиметься працюючих пенсіонерів, які після призначення чи попереднього перерахунку, продовжували працювати два роки. Такий перерахунок один раз на рік органи Фонду проводять автоматично всім пенсіонерам, які за критеріями, які були вище вказані, здобули на нього право. Очікуємо, що підвищення одержать понад 5 тис. пенсіонерів.

У липні відбудеться підвищення прожиткового мінімуму для непрацездатних. Також збільшуватимуться мінімальні та максимальні пенсійні виплати, доплати і надбавки, що вираховуються з прожиткового мінімуму. Мінімальні пенсії зростуть з 1934 грн до 2027 грн. Максимальна пенсія становитиме 20 270 грн.

Пенсійні виплати зростуть у понад 150 тис. пенсіонерів області.

З 1 жовтня зростання мінімальної заробітної плати в країні до 6700 грн обумовить підвищення мінімальних виплат для непрацюючих пенсіонерів, яким виповнилось 65 років і які мають 30 років стажу роботи у жінок і 35 років — у чоловіків — з 2600 грн до 2680 грн.

Пенсії зростуть для понад 80 тис. пенсіонерів.

Також встановлять щомісячну доплату до пенсії у 300 грн для пенсіонерів, яким виповнилось від 70 до 75 років. Старші за 75 років — до 400 грн; з 80 років — до 500 грн. Це у разі, якщо встановлена виплата не вища за 10340 грн.

Крім того, для старших пенсіонерів будуть діяти такі мінімальні пенсії:

для пенсіонерів віком 70+ зі стажем 30 років (жінки), 35 років (чоловіки) мінімальна пенсійна виплата — 3000 грн.

для пенсіонерів віком 80+ зі стажем від 20 до 30 років (жінки) та від 25 до 35 років (чоловіки) мінімальні пенсійні виплати — від 2600 до 3000 грн. А для пенсіонерів віком 70-79 років — від 2500 грн до 3000 грн.

Підвищення одержать приблизно 180 тис. пенсіонерів, старші за 70 років.

З 1 грудня відбудеться друге підвищення прожиткового мінімуму. Мінімальна пенсія збільшиться з 2027 грн до 2093 грн. Зростуть всі доплати, які визначаються від прожиткового мінімуму, а саме: за понаднормовий стаж, донорам, пенсії за особливі заслуги, мінімальні пенсійні виплати для людей з інвалідністю і учасників війни, ЧАЕС.

Що стосується пенсіонерів, які не працюють і молодші за 70 років, та мають стаж 30 років (жінки), 35 років (чоловіків) – мінімальна пенсія буде 2500 грн. Ті, хто має стаж до 30 років серед жінок та 35 років серед чоловіків – мінімальна пенсія становитиме від 2093 грн до 2500 грн.

Підвищення одержать понад 200 тис. пенсіонерів області.

— Які новації Пенсійний фонд готує на 2022 рік?

— По-перше, це розширення кола пенсіонерів для індексації. Планується, що до традиційного їхнього числа додадуться державні службовці, військові, науковці та журналісти.

Крім того, буде продовжено програму підтримки старших пенсіонерів і до їх числа додадуться люди віком 70+. Для них передбачають щомісячні виплати у 300 грн.

Також передбачено запровадження щомісячної компенсації за збільшення пенсійного віку для жінок, народжених у 1962 році, яким пенсію призначатимуть вперше.

У 2021 році для збільшення пенсійних виплат органи Пенсійного фонду області здійснили 15 масових та 27 тис. індивідуальних перерахунків пенсій.

Авторка — Оксана Усенко

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