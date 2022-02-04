Депутати Запорізької міської ради затвердили документацію з виділення додаткової земельної ділянки для будівництва льодової арени зі штучним льодом.

За таке рішення депутати проголосували під час позачергової сесії міської ради 4 лютого.

Фінансування проєкту здійснюватиметься з державного та місцевого бюджетів — у розрахунку 90-на-10%. Про це Суспільному розповів заступник Запорізького міського голови Анатолій Васюк.

"Біля басейну “Байкал” ця земельна ділянка. У нас там вже є трошки більше одного гектара землі (1,03 га — ред.). На цьому гектарі сам об'єкт може розміститися, а в частині благоустрою і стоянки — 30 соток (0,2764 га — ред.) були затверджені на сесії".

Фото: Суспільне Запоріжжя Фінансування будівництва здійснюватиметься з державного та місцевого бюджетів

За словами Анатолія Васюка, наступний крок — це проєктування, потім власне будівництво. Воно передбачає співфінансування, а саме 10% від загальної вартості.

Як раніше повідомляло Суспільне, у Запоріжжі на 2022 рік запланували звести льодову арену на 750 глядацьких місць. Реалізовувати проєкт планують у рамках державної Програми “Хокей України”, за підтримки національної Федерації хокею.

Фото: Суспільне Запоріжжя Місце будівництва майбутньої льодової арени

Департамент архітектури та містобудування Запорізької міськради затвердив умови та обмеження для побудови льодової арени. Згідно з якими, оздоровчий центр з льодовою ареною побудують на вулиці Космічній, біля житлового будинку 104 а.

Фото: Суспільне Запоріжжя Місце будівництва льодової арени на карті

Розмір ділянки, яку виділили на льодову арену — 1,03 гектара. Будівля може займати лише 40% цієї площі.

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