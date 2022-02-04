На Одещині майже 50% дітей не отримали щеплення проти поліомієліту вчасно

За три дні з початку вакцинальної кампанії проти поліомієліту в Одеській області зробили щеплення 2 804 дитям до шести років. Про це Суспільному повідомила начальниця відділу комунікацій обласного Центру громадського здоров'я Ганна Лєснікова.

Всього в області за три тижні планують вакцинувати близько 16 тисяч дітей. Щеплення роблять безкоштовно у державних медичних закладах після огляду лікаря-педіатра.

"Було страшно, оскільки це все ж таки вакцинація, це відповідальність за дитину і хочеться аби дитина була здорова і тому ми тут", – розповіла Олена Йилдиз, яка привела дитину на вакцинацію.

Суспільне Одеса Матеріали у кабінеті щеплень на території поліклініки №6 в Одесі

Як вакцинують дітей

Медична сестра Людмила Ткаченко зазначила, що в поліклініці №6 щодня вакцинують від поліомієліту до 15 дітей. За її словами, перші дві дози вакцини – інактивовані, тобто такі, що містять у своєму складі неактивний вірус.

Педіатриня Тахміна Камалова-Малишева додала, що вакцинальна кампанія проти поліомієліту проходитиме у два етапи. Першочергово приймають дітей віком від шести місяців до шести років, яких не вакцинували вчасно – згідно з календарем профілактичних щеплень. За словами Ганни Леснікової, на початок старту кампанії в Одеській області рівень охоплення щепленнями дітей до року становить 75,5%; відсоток дітей, які не отримали щеплення вчасно, – 46,6%.

Суспільне Одеса Мати з дитиною в кабінеті вакцинацій на території поліклініки №6 в Одесі

"Другий етап ми будемо вакцинувати дітей всіх до шести років, навіть тих дітей, які мають всі щеплення. Дуже важливо зробити щеплення, тому що поліомієліт – це інфекційне захворювання, збудником якого є поліовірус, який може призвести до паралічу та смерті. Єдина профілактика – це вакцинація, ліків проти поліомієліту немає", – розповіла Тахміна Камалова-Малишева.

Зробити щеплення у дитячій поліклініці №6 можна з понеділка по п'ятницю з 08:00 до 19:00.

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