На окружній у Харкові легковик зіткнувся з мікроавтобусом

На окружній дорозі Харкова зіткнулися Daewoo Lanos та мікроавтобус Renault. 29-річний водія легковика ушпиталили у тяжкому стані.

Про це Суспільному повідомив директор Центру екстреної меддопомоги та медицини катастроф Віктор Забашта.

"Виклик надійшов о 15:28. Медики діагностували у 29-річного водія черепно-мозкову травму та, попередньо, перелом хребта. Його відвезли до міської клінічної лікарні швидкої та невідкладної допомоги. Стан тяжкий, відправили до реанімації", — сказав Забашта.

Медикам знадобилася допомога рятувальників для того, щоб дістати водія з авто, уточнив Віктор Забашта. За його інформацією, окрім водія легковика ніхто не травмувався: пасажирів в автівках не було.

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