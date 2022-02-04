У Хмельницькому обласному протипухлинному центрі встановили лінійний прискорювач іноземного виробництва, який використовують при лікуванні онкологічних хвороб. Вартість встановленого прискорювача 60 мільйонів гривень.

Про це Суспільному розповів його директор В’ячеслав Мороз.

Для чого потрібний лінійний прискорювач та хто профінансував його придбання?

Василь Сінько проходить перший курс променевої терапії у стаціонарі Хмельницького обласного протипухлинного центру на старому апараті. Каже, на променеву терапію приходять пацієнти не тільки зі стаціонару.

"Ми тут на стаціонарі бачимо скільки приходить людей з міста. Дуже великі черги", - говорить чоловік.

Це новий апарат променевої терапії. Сьогодні, 4 лютого, його презентували у медичному закладі. За словами Світлани Юрчишеної, лікарі зможуть виконати більш точне опромінення завдяки новому апарату.

"Новий апарат може опромінити той об’єм, який нам потрібно, але не зачепити життєво важливі структури. Відповідно побічних дій менше, відповідно людина буде себе значно краще почувати", - каже Світлана Юрчишина.

Фото: ХОДА У Хмельницькому обласному протипухлинному центрі встановили лінійний прискорювач

Вартість апарату 60 мільйонів гривень, каже директор Хмельницького обласного протипухлинного центру В’ячеслав Мороз.

"10 мільйонів - вартість проєктно-кошторисної документації разом з реалізацією проєкту. Ще 1 мільйон – вартість підготовчих роб. 200 тисяч гривень вартувала безпосередньо документація. Кошти і джерела різні. Перше джерело – це обласний бюджет, фонд, Державний фонд регіонального розвитку в Україні. І власні кошти, які ми змогли заробити за контрактуванням з Національної служби здоров'я. Ми змогли інвестувати 27 мільйонів", - говорить В’ячеслав Мороз

Пацієнти, які мають електронне направлення, курс лікування на медичному лінійному прискорювачі проходитимуть за кошти Національної служби здоров’я України. Для тих, хто його немає, каже В’ячеслав Мороз, розробили калькуляцію послуги.

За словами експертки з клінічної дозиметрії Маргарити Альохіної, встановлений у Хмельницькому медичний лінійний прискорювач - шостий в Україні апарат такого типу.

"Медичний лінійний прискорювач це сучасний потужний інструмент в руках професіоналів у боротьбі з онкологічними захворюваннями. Він дозволяє доводити дозу від радіації саме до пухлини, і ще захистити оточуючі тканини, які знаходяться поруч з пухлиною", - каже експертка.

На Хмельниччині, за підрахунками онкологів, дві тисячі пацієнтів потребують лікування на лінійному прискорювачі, каже В’ячеслав Мороз. За його словами запрацює апарат після отримання дозволу від Державної інспекції ядерного регулювання України.

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