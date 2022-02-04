Кропивничанина підозрюють у крадіжці електроенергії на два мільйона гривень. Її використовував для майнінгу криптовалют, розповіла Суспільному речниця Служби Безпеки України в області Юлія Ткач.

Підозру оголосили за статтею "Викрадення води, електричної або теплової енергії шляхом її самовільного використання". Карається позбавленням волі на строк до трьох років.

За словами речниці, працівники СБУ припинили роботу майнінг-центру, який працював рік. Для його роботи місцевий житель самовільно втручався в роботу енергетичної мережі регіону, що могло спричинити перебої з електропостачанням. Чоловік підключав спеціальне обладнання для майнінгу до мереж, що дозволяло споживати електроенергію в обхід лічильників. За рік він заробив більше шести мільйонів гривень, каже Юлія Ткач.

За даними слідства, таку схему організував заступник директора мережі аптек.

Служба безпеки у Кіровоградській області

Під час обшуків, проведених у приміщеннях аптек, поліцейські виявили місця незаконних підключень до енергетичної мережі та вилучили 38 комплектів комп’ютерної техніки для майнінгу, загальною вартістю на понад мільйон гривень.

Відповідно до статті 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

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