У конкурсі на посаду директора стадіону "Авангард" в Ужгороді переміг Віктор Качур. Про це 4 лютого повідомили на офіційній сторінці стадіону у Facebook.

На сторінці найбільшого стадіону області повідомили, що у програмі новообраного директора, заплановане облаштування локацій на відкритому просторі "Авангарду".

"Серед запланованих проєктів — облаштування майданчиків для воркауту, рингу, кросфітцентру, майданчики для петанку, дитячі майданчики, будівництво басейну, легкоатлетичного маніжу та льодового палацу", — йдеться у повідомленні.

Також заплановано відновлювальні роботи освітлення футбольного поля, встановлення системи обігріву, ремонт огорожі стадіону.

Що відомо:

Віктор Качур — депутат Ужгородської міськради від партії "Батьківщина". Із серпня 2021 року працював на посаді виконувача обов'язків директора стадіону "Авангард". З 2015-го року — працює на посаді заступника голови Асоціації футболу Закарпаття.

500 тисяч гривень з міського бюджету виділили на сесії Ужгородської міськради 5 серпня 2021 року на утримання ужгородського стадіону "Авангард".

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