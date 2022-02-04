Херсонський завод "Судмаш" знову виставляють на аукціон

25 лютого відбудеться онлайн-аукціон з приватизації ПАТ "Херсонський завод "Судмаш".
Про це йдеться на сайті Фонду державного майна України.
Стартова ціна об’єкту приватизації – 67 235 000 гривень.
До складу ПАТ “Херсонський завод "Судмаш" входять 11 об’єктів нерухомого майна.
Загальна площа всіх будівель становить 32,8 тис. кв. м. Крім того, площа земельних ділянок об’єкту – 6,5 га.
Заявки для участі в електронному аукціоні приймають до 24 лютого.
Що відомо:
- 14 січня 2022 року відбувся онлайн-аукціон з приватизації ПАТ "Херсонський завод "Судмаш". Інвестору пропонували придбати 100% акцій заводу. "Судмаш" не продали.
- У вересні 2021 року "Судмаш" виставляли втретє на приватизаційний аукціон. Купити його не можуть жителі країни-агресора, ті, хто з ними має зв’язки та хто входить до санкційних списків.
- Фонд державного майна України у Херсонській області, Автономній Республіці Крим та м. Севастополь запланували аукціон з приватизації херсонського заводу "Судмаш" на 10 червня. Раніше це підприємство належало Укроборонпрому.
- Вперше "Херсонський завод "Судмаш" виставили на аукціон 30 квітня. Тоді аукціон не відбувся через відсутність заявок.
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