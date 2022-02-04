Всесвітній день боротьби проти раку: яка ситуація на Тернопільщині

Частіше звертаються до онкологів. На Тернопільщині за минулий рік зафіксували 3 061 випадок раку, що на 300 більше, ніж у 2020. Про це Суспільному розповіла заступниця директора обласного онкодиспансеру Катерина Гоч.

За її словами, така статистика означає, що більше людей звернулися за допомогою. Та кількість обстежених все одно менша, ніж до пандемії коронавірусу.

Тернополянка Оксана Мацишин розповідає, про те, що в неї рак, дізналася, коли прийшла на обстеження до онкодиспансеру:

"В 35 років мені озвучили діагноз. Це було шоком. Мені зробили операцію, хіміотерапію і на цьому все закінчилося. Але, пройшло два роки, і я знову почула цей самий вирок".

Після трьох років лікування жінка почала одужувати.

"Я не дозволяла собі розкисати, не варилася в цьому стресі, негативі. Коли ти чуєш вирок, що в тебе рак, тебе зразу страх паралізує. Коли ти відпускаєш цей страх, легше, набагато легше. В мене були дуже гарні люди, які підтримували мене, мої друзі, лікарка, яка мене вела і дуже мене підтримувала", – каже Мацишин.

Психологиня Марина Орап допомагає людям, які лікуються від раку. Жінка каже, є головою громадської організації "Амазонки Тернопілля". З жінками, які лікуються та перехворіли раком, роблять зустрічі та акції.

"Не завжди найближча людина, чоловік, жінка, мама, тато, діти можуть зрозуміти, як тобі зараз страшно. Коли приходить людина, яка вже одужала, вона вже на власному прикладі показує, що можна вижити і можна прекрасно жити. І цій людині більше довіри, ніж професійному психологу. Переважає такий стереотип стосовно онкозахворювання, що це невиліковна, смертельна хвороба і от відразу смерть. І чомусь ніхто не задумується, ці цифри ніде не звучать, що більше 60 відсотків випадків захворювання на першій і другій стадії виліковні".

Всесвітній день боротьби проти раку щорічно відзначають 4 лютого за ініціативи Міжнародного союзу по боротьбі з онкологічними захворюваннями. За даними Міністерства охорони здоров’я України, щороку від раку помирають 80 тисяч українців. На Тернопільщині минулого року померли 1630 людей. Найбільше – це понад 22% – мали рак легень. Про це розповіла Катерина Гоч.

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