В Херсонській області 45 650 дітей до 5 років. З них 2655 не отримали щеплення інактивованою поліомієлітною вакциною. Це близько 7 відсотків. 1 лютого в Україні розпочалася кампанія зі щеплення дітей від поліомієліту. Її перший етап охопить дітей віком від 6 місяців до 6 років, які пропустили вакцинацію за Національним календарем, і триватиме три тижні. Про те, що потрібно знати про це захворювання та як вберегти від нього дитину у програмі Сьогодні. Головне розповіла головна епідеміологиня Департаменту здоров’я Херсонської облдержадмінстраці Наталія Єремєєва.

Що таке поліомієліт?

Поліомієліт – це гостре інфекційне захворювання, яке вражає нервову систему, яке може закінчитися інвалідністю, а також незворотніми руховими розладами. Тобто, параліч, який виникає при поліомієліті є незворотнім. Інкубаційний період цього захворювання від 4 до 35 днів. Сама клініка захворювання різноманітна. 70% тих, хто захворів, матимуть безсимптомну форму, а десь у 25% це виглядає, як грипоподібна форма, як ГРВІ, тому ви можете не запідозри ти, що це поліомієліт, але людина буде передавати вірус поліо і десь 5-10% вже матимуть рухові розлади. У 5-10% людей, які мали паралітичні форми поліомієліту, буває ще параліч дихальних м'язів і, на жаль, такі люди гинуть.

Як розповсюджується вірус?

Цей вірус називають "хворобою брудних рук". Він може розповсюджуватися крапельним шляхом у перші 4 дні захворювання, а потім він розповсюджується фекальним шляхом. Носій або хворий безсимптомною формою може залишати цей вірус на предметах побуту, іграшках, їжі, поліовірус потрапляє до рота, розмножується у кишківнику.

Чому в Україні виникла необхідність розпочати масштабну кампанію протидії поліомієліту?

На сьогодні в Україні зареєстровано 2 випадки захворювання на вакциноспоріднений вірус поліомієліту 2 типу - на Закарпатті та в Рівненській області. Також у Рівненській області виявлено 19 носіїв такого ж вірусу через низький рівень охоплення щепленням проти поліомієліту. На жаль, якщо по всій Україні щеплено дітей першого року життя десь 80% у нас в Херсонській області – 72%. В інших областях буває також у когось більше, у когось менше, але 95%, які рекомендує нам ВООЗ, ми ніде не досягли. Тому у нас циркулює цей вакциноспоріднений вірус.

Що означає вакциноспоріднений поліовірус 2-го типу?

Це вірус, який мутував і набрав властивостей, який наближає його до дикого вірусу поліомієліту. Тобто він більш агресивний. У вакцинах цей вірус ослаблений, він не може викликати захворювання, а цей вірус набув агресивності і може спричинити захворювання, особливо у тих дітей, які взагалі нещеплені, або щеплені не за календарем щеплень, які не мають усіх необхідних щеплень від поліомієліту. Також хочу сказати, що у нас взагалі у світі залишилося 2 країни, де циркулює дикий поліовірус. Це Афганістан і Пакистан. В інших країнах цей вірус давно викоренений. Деякі континенти мають статус вільних від поліомієліту. Це Південні і Північна Америка, Європа також до певного моменту має такий статус, але от Україна, на жаль, має вже випадки.

Коли був зафіксований попередній спалах поліомієліту в Україні?

В Україні дикий вірус був зафіксований у 60-х роках, але потім почалася імунізація проти поліомієліту і дикий поліовірус у нас зійшов нанівець. В 96-98 роках Україна підтримала ініціативу Глобального фонду з ліквідації поліомієліту для того, щоб отримати статус країни вільної від поліомієліту. Були проведені заходи, додаткові щеплення і Україна отримала такий статус, але, на жаль, у 2015 році поліомієліт повернувся до України. Тоді також був дериват вакцинного вірусу, але це був інший вірус першого типу, а також було зафіксовано два випадки у Закарпатті. Також ми проводили три додаткові тури вакцинації: два тури були для дітей до 5 років і третій тур. Нам вдалося перервати циркуляцію вірусу, але Україна залишилась, так би мовити, у "червоній" зоні і Європа дуже пильно дивиться на те, яким чином в Україні проводиться епіднагляд за поліомієлітом, яким чином вакцинуються діти. Тому Україна раз на рік звітує в Європі, що робить для того. Аби підтримати такий статус країни вільної від поліомієліту.

Яка ситуація із вакцинацією на Херсонщині?

Дітей до року ми вакцинували не 95%, а лише 72%. В інших вікових категоріях також цифри, на жаль, теж невтішні. У нас в 6 років щеплення отримали десь 80% дітей, а у віці 14 років – 79%, 18 місяців – 69%.

Які етапи передбачені Планом реагування на спалах поліо в Україні?

Передбачено два етапи. Перший розпочався з 1 лютого. Розпочалася форсована імунізація вакцини ІПВ (інактивована поліовакцина). Тобто, усі діти, які не мають щеплення проти поліомієліту інактивованою поліовакциною, це уколи, отримують одну або другу дозу вакцини ІПВ. Якщо дитини отримує таку вакцину, у неї виробляються антитіла проти поліовірусу. Якщо поліовірус потрапляє до організму такої дитини, він не дає можливості поліовірусу давати клінічні прояви. Тобто дитина не захворіє. У неї є захист, є антитіла. Але ІПВ мало, бо вона дає такий захист, але дитина, яка її отримала, може бути носієм, може носити цей вірус і бути небезпечним для оточення, як для дітей, так і для дорослих, які з якихось причин не отримали щеплення. І другий етап – це березень-квітень, коли усі діти до 6 років будуть отримувати 2 щеплення оральною вакциною ОПВ, яка буде містити саме цей другий тип вірусу, адже ми реєструємо спалах саме вірус другого типу.

Коли необхідно щепити дитину?

Дитина починає щеплюватися у 2 місяці і вона отримує ІПВ, наступну вакцину вона отримує в 4 місяці. Теж ІПВ. У 6 місяців, 18 місяців, 6 років та 14 років дитина отримує оральну вакцину. Зазвичай, цих 6 щеплень достатньо для того, щоб у дитини був нормальний імунітет проти поліовірусу.

Що робити якщо з тих чи інших причин дитина пропустила щеплення?

Якщо дитина пропустила щеплення, відповідно до календаря щеплень, батьки звертаються до сімейного лікаря або педіатра і такій дитині складається індивідуальний графік. Якщо дитина не декретованого віку, тоді вона отримує свої щеплення у такій же послідовності, які в календарі, але вони проводяться один, два, три щеплення з інтервалом 28 днів, а третє, четверте – з інтервалом у 6 місяців. Треба звернутися до свого сімейного лікаря або педіатра, вам складуть індивідуальний графік і ви одразу можете проводити щеплення.

Вакцинація від поліомієліту безплатна?

Вакцини ІПВ і ОПВ у нас закуповуються за кошти державного бюджету. Держава також надає цю вакцину усім державним і приватним клінікам, які мають декларації, щоб вони вакцинували своїх декларантів. Якщо ви підписали декларацію з приватним лікарем, він також отримує вакцини і у межах своєї декларації має зробити усі щеплення, які є в календарі.

Ольга Петренко

Що відомо:

24 січня у дворічного хлопчика з Закарпаття підтвердили поліомієліт. Про це повідомив головний санітарний лікар Ігор Кузін. Симптоми виявили 13 грудня під час перебування у медзакладі Львова, де хлопчика лікували від іншого захворювання. Зразки відправили до Центру громадського здоров’я. 24 січня результат одержали із Регіональної референс-лабораторії ВООЗ у місті Гельсінкі у Фінляндії. Хлопчик нещеплений від поліомієліту через відмову батьків.

Наприкінці жовтня та на початку листопада 2021 року у чотирьох дітей на Закарпатті виявили поліовірус, але не підтвердили поліомієліт, — повідомила епідеміологиня області Вікторія Тимчик. Діти не мали планових щеплень.

У жовтні 2021 року випадок поліомієліту підтвердили у півторарічної дитини на Рівненщині.

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