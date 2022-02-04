Сніг з дощем: синоптики розповіло про погоду на Хмельниччині

На Хмельниччині синоптики у наступні п'ять діб, 5-9 лютого, прогнозують опади у виді снігу та дощу. Температура повітря коливатиметься від -4°C до +5°C.

Про це Суспільному повідомила синоптикиня Хмельницького обласного гідрометеоцентру Анна Запоржна.

5 лютого вночі та вдень йтиме мокрий сніг з дощем. на дорогах можлива ожеледиця. Вітер західний 7-12 метри за секунду (можливі пориви 15-20 м/с). Температура повітря вночі коливатиметься від -4°C до +1°C, вдень від 0°C до +5°C.

Наступні чотири доби буде без опадів, лише 7 та 8 лютого йтиме невеликий сніг та дощ. Температура повітря 6 лютого суттєво не зміниться у порівнянні з 5 лютого. Про те починаючи з 7 лютого нічна та денна температура підвищиться на 2-3°C.

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