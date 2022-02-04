У селі Городок, що неподалік Рівного, розпочали підготовчі роботи для зведення нового дитсадка. Місцевий житель Андрій Овсійчук запевняє: ділянка, на якій стоятиме будівля, розташована на болоті й техніка там застрягає в багнюці. Натомість голова тергромади запевняє, що будівництво здійснюється згідно з усіма нормами.

Позиція жителя

Житель села Городок Андрій Овсійчук відзняв відео та фото, як на території будівництва нового дитсадка гусеничний екскаватор загруз у багнюці.

Фото: Facebook Андрія Овсійчука

Чоловік не розуміє, чому для зведення дитячого закладу обрали цю територію, адже знаходиться вона на болотистій місцевості.

"Локація, як на мене, досить сумнівно вибрана. Була розповсюджена інформація, що техніка потонула і геть не дивно, тому що тут знаходиться болото. Тут постійно стоїть вода", – сказав житель Городка Андрій Овсійчук.

Фото: Суспільне Рівне

Він додав: не усі жителі Городка занепокоєні вибором місця для будівництва.

"Є певна частина громади, яка погоджується і на такі умови, тому що це дійсно критично. І я їх цілком розумію, бо людям потрібно працювати, а дітей десь залишати. Але це скоріше безвихідь, ніж ця ділянка їх задоволить. Інша ж частина, — теж чимала, —досить скептично ставиться. Повторюсь: це ж діти, формується імунітет і місце має підвищену вологість. На мою думку, це досить сумнівна ділянка", – сказав Андрій Овсійчук.

Фото: Суспільне Рівне Ділянка, на якій розпочали підготовчі роботи для будівництва дитсадка

Позиція голови громади

Натомість голова Городоцької тергромади Сергій Поліщук розповів Суспільному, що площа земельної ділянки, яка б мала відповідати усім державним нормам для будівництва дошкільного закладу, має бути не менше 1,2 гектара. Тому вибрали саме це місце, оскільки іншого в Городку — немає.

"Страху тут немає ніякого. Рівень землі буде піднятий від 2,6 метра до трьох метрів в деяких місцях. Перед початком проєктовних робіт проводилася геодезичне знімання, яке дало змогу в цьому місці будувати садок. Проєкт пройшов експертизу, спеціалісти дивилися. Я думаю, що все буде добре і ніякої загрози немає", – прокоментував голова Городоцької тергромади.

Яким буде садок

Новий садочок – це двоповерхова будівля з підвальним поверхом. Розрахований він на 140 дітей.

Як повідомив перший заступник голови Рівненської ОДА Сергій Подолін, реалізувати проєкт планують впродовж двох років. Загальна вартість будівництва становить майже 125 мільйонів гривень. Гроші виділять з місцевого та державного бюджетів.

"Проєктна організація під час розробки документації проводила геологічні та геодезичні роботи. На підставі цих досліджень виготовлено проєктну документацію і отриманий позитивний експертний висновок дозволяє на цій земельній ділянці проводити будівництво", – прокоментував Сергій Подолін.

Зі слів посадовця, рішення збудувати новий дошкільний заклад прийняли тому, що в наявному дитячому садочку в Городку не вистачає місць.

Автор: Юрій Чорнобривець

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