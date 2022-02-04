На Херсонщині протягом тижня народились 129 дітей

У Херсонській області за період з 28 січня по 3 лютого народились 129 дітей – 70 дівчат та 59 хлопців.

Про це йдеться на сторінці Херсонської обласної державної адміністрації у Facebook.

Найбільше дітей народились у Херсоні – 84. 14 дітей – у Новій Каховці, у Каховці народились 13 дітей, по чотири дитини - в Олешках і Голій Пристані, у Скадовську і Генічеську– по три та по два новонароджених у Бериславі і Білозерці.

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