Біля Благовіщенська через аварію загорілась машина. Водій загинув

Біля Благовіщенська Кіровоградської області через аварію загорілась машина. Водій загинув. Про це розповіла Суспільному речниця служби з надзвичайних ситуацій в областi Оксана Мачак.

Рятувальники отримали повідомлення про аварію о 10:33. Зіткнулись Skoda та Audi. Це сталось на дорозі Благовіщенське-Гайворон біля села Йосипівка Благовіщенської громади Голованівського району.

Унаслідок зіткнення Audi загорілась, загинув водій цієї автівки. Рятувальники звільнили водія Skoda, якого затисло у кабіні.

ДСНС

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