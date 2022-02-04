Пластикові пакети подорожчали: яка альтернатива є у чернігівців

Роздрібні ціни на пластикові пакети підвищили по всій країні. Що робити людям, які хочуть обійтися без пакетів, які подорожчали в десятки разів, і чи існує якась альтернатива? В ефірі "Українського радіо: Чернігівська хвиля" відповіла на ці питання адвокатка Яна Левошко.

З 1 лютого, згідно з рішенням Кабміну від 20 грудня 2021 року, в Україні зросли мінімальні роздрібні ціни на пластикові пакети. Це має обмежити їх обіг та покращити екологічну ситуацію в країні, повідомляє Мінекономіки.

Так, мінімальні роздрібні ціни на пакети із стінками товщиною понад 50 мікрометрів, призначені для пакування та транспортування товарів і продуктів у точках роздрібної торгівлі, громадського харчування та сфери послуг становитимуть:

2,00 грн – пакет без ручок і бокових складок;

2,50 грн – пакет без ручок, але з боковими складками або з ручками без бокових складок;

3,00 грн – пакет з ручками і боковими складками.

В разі, якщо людина не хоче платити такі гроші та не готова відмовлятися від користування пакетами, є альтернатива. За словами Яни Левошко, нею можуть стати біорозкладні пакети, саморобні пакети з тканини, а також пластикові пакети, які вони придбали раніше та взяли із собою до магазину.

"Штрафи на особу, яка просто прийшла в магазин зі своїм пластиковим пакетом, виписувати не будуть. Поки законодавчого врегулювання цього питання – немає. Комітет збирається заборонити будь-кому використовувати пластикові пакети, аби врегулювати обіг пластику в країні. Наразі ж штрафні санкції діють лише для суб`єктів господарювання", - каже адвокатка.

З березня 2022 року в Україні повністю заборонять використання пластикових пакетів. За їх розповсюдження підприємці у сфері роздрібної торгівлі, громадського харчування та надання послуг платитимуть штраф від 8,5 до 34 тисяч гривень.

Читайте також:

Заборона пластикових пакетів: що зміниться для виробників та покупців

Як чернігівці відмовляються від пластикових пакетів: з 2022 року їх заборонять в Україні