На Закарпатті за добу вдруге вакцинували від COVID-19 майже 1300 людей

Менше тисячі закарпатців отримали за добу 3 лютого перше щеплення від коронавірусу. Майже 1300 жителів області одержали другу дозу. Такі дані оприлюднили на офіційному сайті вакцинації. 490 людей зробили на Закарпатті додаткову і бустерну дози.

Всього в області з початку вакцинальної кампанії одне щеплення мають близько 357-ти тисяч людей. Вдруге вакцинувалися понад 303 тисячі. Головна епідеміологиня Закарпаття Вікторія Тимчик каже: це 24,3% населення краю.

Що відомо:

Протягом 3 лютого проти COVID-19 вакциновали 75304 людини. Першу дозу отримали 23482 людини, другу дозу — 28444 людини, додаткову дозу отримали 695 людей, бустерну дозу — 22683 людини.

На Закарпатті за добу COVID-19 виявили у 882 людей.

Рекорд оновлено. За добу в Україні понад 43 тисячі нових випадків COVID-19.

Міністерство охорони здоров'я очікує збільшення кількості захворювань на коронавірус до 40-60 тисяч випадків на добу.

Міністерство охорони здоров’я впровадило нові сертифікати вакцинації, які будуть доступними після бустерного щеплення від COVID-19.

Для лікування пацієнтів, хворих на коронавірус, до лікарень доставлено "Ремдисивір" та "Тоцилізумаб". Окрім того, вже готовий договорі на поставно 300 тисяч курсів "Молнупіравіру".

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