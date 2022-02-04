Російські окупанти третій рік тримають у полоні ветерана АТО Віктора Шидловського. Вони катували його струмом, відбили нирки та спиляли зуби.

Про це повідомляє уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова.

Віктора Шидловького у 2015 році мобілізували. Чоловік рік відслужив у ЗСУ.

У березні 2019 року Віктор поїхав з дому та не повернувся. Про те, що чоловік перебуває у полоні окупантів, рідні дізнались лише у червні 2019 року з відео в інтернеті. Віктора затримали російські окупанти разом з ще з двома громадянами України.

"Спочатку Віктора Шидловського утримували у сумнозвісній в’язниці "Ізоляція", де, за свідченнями звільнених українських заручників, його катували електричним струмом, перебили ноги, відбили нирки та спиляли зуби",— повідомила Денісова.

З літа 2019 року і дотепер окупанти тримають Віктора у камері-одиначці СІЗО №5 окупованого Донецька. Стіни камери вкриті грибком та пліснявою. Чоловіка не виводять на прогулянки. Через це у нього загострились хронічні хвороби. Також окупанти не беруть від родичів передачі для Віктора: ані одяг, ані харчі, ані ліки.

Окупанти звинувачують Віктора Шидловського у "шпигунстві".

Що відомо

З січня 2018 року у полоні російських окупантів знаходиться лікар невропатолог Юрій Шаповалов. Його звинуватили у "шпигунстві" та засудили до 13 років ув'язнення.

Російські окупанти утримують у полоні 36-річного Василя Горобця, який у 2015 році був мобілізований та служив у 40- артилерійській бригаді. Василь має серйозні проблеми зі здоров'ям, але окупанти не надають медичну допомогу.

У Макіївській виправній колонії №32, в якій російські окупанти незаконно утримують громадян України, електроенергію вмикають лише на дві години на добу та не надають медичну допомогу полоненим.

Майже 2 роки окупанти утримують у полоні 20-річного Богдана Максименка. У хлопця вроджена вада серця, стан його здоров'я — критичний.

Російські окупанти звинуватили громадянина України Віктора Дзицюка у "шпигунстві та організації диверсій". Вони засудили його до 16 років позбавлення волі.

Російські окупанти засудили за "шпигунство" жительку Донецька Марину Юрчак до 15 років позбавлення волі. Від побоїв у жінки сильно травмовані ноги.

На окупованих територіях Донеччини та Луганщини російські окупанти незаконно утримують 300 громадян України.

Українські полонені, які знаходяться у полоні російських окупантів, не отримують медичної допомоги та ліків, які їм передають родичі. Приміщення, в яких їх утримують, не опалюються та не мають водоводу.

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