Волонтери з Тернопільщини передають автомобіль та допомогу на схід

Гуманітарну допомогу вартістю понад 340 гривень зібрали волонтери зі Збаража для військових підрозділів, які базуються у Попасному та Авдіївці. Про це Суспільному розповів керівник волонтерської організації Володимир Голоднюк.

За його словами, предають автомобіль для перевезення боєприпасів та поранених, два квадрокоптери, ноутбук, вінчестери для збереження інформації, бензопили, сокири, інструменти для земляних робіт та продукти.

Допомогу схід відправляють упродовж 8 років.

Що відомо