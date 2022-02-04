У Донецькій області апеляцій суд відправив за ґрати Олександра Шика на 13 років. Про це Суспільному повідомив Керівник Донецької обласної Прокуратури Павло Угровецький.

"25 січня 2022 року Донецький апеляцій суд залишив без змін вирок першої інстанції, яким 35-річого чоловіка засуджено до 13 років позбавлення волі", — повідомив Павло Угровецький.

Павло Угровецький додав, що у грудні 2018 року житель села Рибинське Волноваського району, повертаючись ввечері з полювання напідпитку, зробив декілька пострілів з вікна автомобіля з мисливської рушниці.

За словами Павла Угровецького, внаслідок хаотичної стрілянини 15-річний підліток, який гуляв на вулиці в компанії друзів отримав множинні вогнепальні поранення. У важкому стані хлопця доставили до міської лікарні де він помер.

За його словами, засуджений не з’явився на вирок суду. Як виявилось він спробував втекти. Його затримали біля кордону.

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У серпні 2021 року, Орджонікідзевський райсуд Маріуполя визнав його винним в умисному вбивстві підлітка та присудив 13 років за гратами. За законом, він впродовж 30 днів мав змогу подати апеляцію.

Засуджений у справі вбивства 15-річного підлітка Олександр Шик, подав апеляцію. 11 листопада в апеляційному суді Маріуполя відбулось перше засідання. Жодної міри запобіжного заходу щодо Шика не обрали.

8 грудня 2018 року Олександр Шик, повертаючись із друзями з полювання у нетверезому стані, вистрілив із мисливської рушниці посеред вулиці у селі Рибинському. Дріб влучила у 15-річного Івана Преду. Через множинні травми хребта та внутрішніх органів хлопець помер у лікарні.

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