Через ремонт високовольтної лінії частина Миколаєва залишилася без світла

4 лютого через ремонт лінії у 150 кВ на сорок одній вулиці Заводського району в Миколаєві для побутових споживачів відімкнули електроенергію.

Про це кореспондентам Суспільного розповів начальник відділу інформаційної безпеки та технічного захисту інформації АТ "Миколаївобленерго" Володимир Пронін.

За словами Володимира Проніна, 28 грудня через обмерзання пошкодилася лінія у 150 кВ — проліт через річку Південний Буг. Протягом місяця на підприємстві готувались до ремонту.

"У весь час ситуація не була виправлена через складності у виконанні робіт, погодні умови та інше. Від 28 грудня споживачі були підключені за аварійною схемою. 4 лютого відбуваються роботи з відновлення лінії 150 кВ, тому відімкнули багато споживачів, оскільки до цієї лінії під’єднані підстанції на 35 кВ, тобто класом нижче", — сказав Володимир Пронін.

Як розповів Володимир Пронін, лікарні, поліцейські відділи, котельні перепідключенні до інших джерел живлення. Побутові споживачі орієнтовно до 18:00 залишатимуться без світла.

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