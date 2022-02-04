4 лютого 2022 року у лікарнях Одеси перебуває 481 людина з COVID-19. З них 329 хворих – у тяжкому стані. Про це повідомили у пресслужбі міської ради.

В інфекційній лікарні займаються лікуванням 188 пацієнтів з коронавірусом. З них шість осіб на ШВЛ. У лікарні №5 перебувають 78 людей, лікарні №1 – 51 хворий, лікарні №10 – 55 пацієнтів, лікарні №8 – чотири людини. Діти, хворі на COVID-19, потрапляють до дитячої міської лікарні №3. Наразі там 92 неповнолітніх.

Вільні місця та концентратори

За даними Одеського обласного центру контролю та профілактики хвороб МОЗ України, в Одесі вільні 537 ліжок. У центрах первинної медико-санітарної допомоги вільні 256 кисневих концентраторів.

Статистика за районами

За даними департаменту охорони здоров'я Одеської ОДА, 4 лютого в регіоні захворіли на коронавірус 4 136 людей. З них в Одесі – 2 335 хворих.

За районами статистика виглядає таким чином:

Подільський район – 190;

Роздільнянський район – 64;

Березівський район – 167;

Одеський район – 3 373;

Білгород-Дністровський район – 125;

Болградський район – 32;

Ізмаїльський район – 185;

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