Вранці, 4 лютого, у Львові на перехресті вулиць Садової і Кульпарківської авто збило жінку. Про це повідомили у пресслужбі Патрульної поліції Львівщини.

Там автомобіль ВАЗ 2108 наїхав на 65-річну жінку. Керував автомобілем 24-річний чоловік.

Як повідомила речниця Львівського обласного центру екстреної медичної допомоги Тетяна Андрєєва, попередньо у жінки "закритий перелом кісток тазу".

Жінку госпіталізували у 8-му міську лікарню Львова. У пресслужбі 8-ї лікарні розповіли, що зараз триває огляд.

Як повідомила речниця Нацполіції Львівщини Світлана Добровольська, зараз правоохоронці встановлюють усі обставини події. Вирішують питання про відкриття провадження.

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