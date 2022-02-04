У Сумах продовжили дистанційне навчання для школярів

4 лютого в Управлінні освіти і науки Сумської міськради повідомили про продовження дистанційного навчання з 7 по 12 лютого 2022 року.

Мова йде про учнів 1-11-х класів у всіх закладах загальної середньої, позашкільної освіти Сумської міської територіальної громади. Подовжили дистанційне навчання через велику кількість захворюваності серед учнів і працівників закладів освіти на коронавірусну хворобу.

Що відомо

З 31 січня учні 1-4 класів перейшли на дистанційне навчання через збільшення кількості хворих на ГРВІ та коронавірус. Таке рішення 28 січня прийняла міська комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.

Учні 5-11 класів у сумських школах перейшли на дистанційне навчання 24 січня.

На Сумщині зафіксували новий штам коронавірусу — Омікрон.

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