"У кімнаті щось замкнуло": в ХПІ розповіли про пожежу в гуртожитку

У кімнаті харківського Політеху, де вранці 4 лютого спалахнула пожежа, напередодні сталося замикання.

"У тій кімнаті щось вчора замкнуло, і хлопець, який там живе, пішов на п'ятий поверх. Там відключили електрику повністю, не знаю, що там загорілося", — розповів Суспільному мешканець гуртожитку Артем Таваров.

Він живе у кімнаті поруч з тією, де сталася пожежа і згадує, що вранці відчув дим: "Я прокинувся, чую там "трк-трк-трк". Тхне. І чую, пожежники стукають".

"Сказали просто всім вийти, ми всі вибігли... Горіло на четвертому поверсі, у двох кімнатах від нас. Почався якийсь "кіпіш", все почало стукати, приїхали пожежники, ми побачили їх і втекли", — згадує студент Дмитро Залата.

Кімната, в якій відбулося загоряння, була зачинена, розповів Суспільному проректор технічного університету Магомедємін Гасанов. Він підтверджує інформацію про замикання.

"Кімната була зачинена, відбулося коротке замикання, загорілося ліжко. Ми намагалися своїми силами, вогнегасниками, потушити. Коли не вийшло, чергові викликали пожежників, і протягом 15-20 хвилин пожежу ліквідували", — розповідає проректор.

На його думку, пожежна безпека в гуртожитку організована на "достатньому рівні": "У гуртожитку є оповіщення про пожежу, є в кожній секції, на кожному поверсі, пожежні крани, гідранти, вогнегасники. Все є".

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