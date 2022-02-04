Замість Олександра Трухіна новим тимчасовим керівником обласної організації партії "Слуга народу" на Полтавщині буде Олексій Устенко. Про це під час ефіру Українського радіо повідомила голова партії Олена Шуляк.

Олексій Устенко має організувати збори обласної організації партії, щоб обрати нового керівника, розповіла Олена Шуляк під час радіоефіру програми "Сьогодні. Ввечері".

Фото: УНІАН Олена Шуляк - голова партії "Слуга Народу"

"Трухін у нас також був ще очільником Полтавської обласної організації, тому він автоматично позбувся і цієї посади, і він позбувся членства в політичній партії. Я призначила тимчасово виконувача обов'язків. Це Олексій Устенко. Він вже виїхав на Полтавщину, працює з обласним осередком, переоформляють документи, працюють з юридичним відділом, і Олексій повинен буде протягом наступних двох місяців організувати збори Полтавської обласної організації, щоб вже у демократичний спосіб обрати безпосередньо очільника організації і, можливо, перезавантажити і керівні органи".

Олексій Устенко — український політик та економіст. Народний депутат України IX скликання.

2014-го закінчив Київський національний економічний університет (факультет міжнародної економіки та менеджменту).

Протягом 2014-2015-го років — навчався у City University of London на факультеті міжнародної бізнес-економіки (International business economics).

2019-го став депутатом від партії «Слуга народу» на парламентських виборах.

Олексій Устенко — син Олега Устенка, який з травня 2019-го року є радником президента Володимира Зеленського з економічних питань.

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