Дванадцять сіток з червонокнижною рибою виявив Чорноморський рибоохоронний патруль за 25 кілометрів від острова Джарилгач Скадовського району Херсонської області. Загальна довжина сіток - 550 метрів.

Про це йдеться на сторінці Чорноморського рибоохоронного патруля у Facebook.

В сітках знайшли 7 осетрів та 12 білуг. Рибу випустили у воду. Хто залишив сітки - не відомо. Інспектори оформили акт та вилучили майно.

Що відомо:

Розрахунок збитків за вилов червонокнижних видів риби здійснюється відповідно до постанови КМУ від 07.11.2012 №1030 "Про розмір компенсації за незаконне добування, знищення або пошкодження видів тваринного і рослинного світу, занесених до червоної книги України, а також за знищення чи погіршення середовища їх перебування (зростання)".

Розмір компенсації за один екземпляр впійманої білуги становить 100 000 грн, осетра російського – 48 000 грн.

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