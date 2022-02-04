Жителів Харківщини попереджають про навчальні стрільби біля Чугуєва

На полігоні військової частини А0501 поблизу Чугуєва протягом лютого триватимуть бойові стрільби.

"Командування Чугуївського полігону попереджає, що протягом лютого 2022 року на полігоні військової частини А0501 будуть проводитися бойові стрільби вдень та вночі з танків штатними пострілами, систем артилерійського та зенітного озброєння та бойові стрільби підрозділів", — повідомляє Чугуївська міська рада.

У міськраді також нагадують, що цивільним заборонено перебувати на території полігону під час стрільб. Не можна торкатися, підіймати та переміщувати боєприпаси, розпалювати багаття.

"Про знахідку необхідно повідомити командування найближчої військової частини за телефонами: 2-34-49, 2-43-35, 2-32-09, 2-43-21, 2-27-33, 2-20-03. Код Чугуєва — 05746. Також можна телефонувати до поліції — 102", — йдеться у повідомленні.

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