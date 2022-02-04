У селі Самакова на Путильщині відновлюють трапезну церкви, яка згоріла вщент. Там проводитимуть богослужіння, бо до найближчого храму – 10 кілометрів.

Про це Суспільному сказав голова Конятинської громади Олексій Скрипчук.

На місці колишньої трапезної встановлюють дерев'яні балки. На її відновлення відкрили збір грошей у громаді. Поки не відновлюють дерев'яний храм, адже це дорожче.

"6 лютого зберемось з селянами й вирішуватимемо, чи можливо виділити на відновлення церкви гроші з бюджету громади", – говорить Скрипчук.

Це єдина церква у селі.

Фото: konyatynska-gromada.gov.ua

Суспільному у пресслужбі ДСНС сказали, що церква загорілась через коротке замкнення електромережі. Вітер гойдав проводами, які ведуть від стовпа до церкви.

Загоряння трапилось в ніч на 30 січня. У пожежі ніхто не травмувався.

Що відомо

Село Самакова найвисокогірніше в Чернівецькій області. Воно входить до Конятинської громади. Там проживає майже 600 людей.

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