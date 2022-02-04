Ветеран АТО та співробітник управління з питань учасників АТО Дніпропетровської облдержадміністрації Віктор Байдачний припинив сухе голодування під стінами Міністерства у справах ветеранів у Києві. Про це він повідомив в ефірі Українського радіо Дніпра.

За словами Віктора Байдачного, він вимагав привернення уваги до бездіяльності представників Держгеокадастру у Дніпропетровській області.

"Я в рамках своїх посадових обов`язків звернувся до обласного Держгеокадастру з приводу того, що там порушують законодавство відносно ветеранів АТО, які хочуть отримати кадастровий номер на земельну ділянку і зробити поділ. Мені було відмовлено у грубій формі. Я став писав скарги та інформаційні запити. Зрозумів, що результату не має. Єдиним виходом стало сухе голодування, яке я розпочав 2 лютого", - розповів чоловік.

За слова ветерана АТО, він припинив голодувати 3 лютого близько 12.00, після того як отримав наказ Державної служби України з питань геодезії, картографії та кадастру про зняття з посади виконуючого обов'язки начальника Держгеокадастру у Дніпропетровській області Віталія Духневича 4 лютого 2022 року.

З 7 лютого 2022 року виконувачкою обов`язків обласного Держгеокадастру стане Катерина Чередник. Суспільному жінка коментувати своє призначення відмовилась, посилаючись на лікарняний.

Про те, що учасники та ветерани стикаються з проблемами під час отримання земельних ділянок, розповіла юристка Віталія Серебрянська. За її словами, процедура отримання земельної ділянки триває від 1 до 3 років, хоча за законом повинна тривати не більше 3 місяців.

"Дуже важко самому знайти вільну земельну ділянку. На сайті Держгеокадастру є публічна кадастрова карта, але на ній відображаються не всі відомості. Там старих відомостей про право власності до 2001 року взагалі не внесено. Тому виникають труднощі, коли вже учасник або ветеран АТО приходить із заявою про отримання земельної ділянки, їм кажуть, що ця ділянка вже зайнята", - говорить юристка.

Також, за словами Віталії Серебрянської, у місцевих органах влади та у Держгеокадастрі не завжди вчасно відповідають на заяви учасників бойових дій. Їх або ставлять у чергу, що не є правильним, або взагалі не надають жодних пояснень щодо їхнього законного права отримати земельний наділ.

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